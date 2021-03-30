Москва, , 18:09 — REGNUM Убытки компаний от инцидента в Суэцком канале, только по скромным оценкам, могут составить сотни миллионов долларов. Об этом заявил 30 марта руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы Александр Пинский.

«Различные эксперты дают разную оценку прямых и косвенных убытков от инцидента. Думаю, что даже консервативная оценка исчисляется сотнями миллионов долларов», — приводит его слова газета «Известия».

Специалист отметил, что дополнительные затраты понесут как операторы канала, судовладельцы, так и производители перевозимых товаров.

Речь идёт о прямых убытках канала, финансовых потерях от задержки грузов, затратах на более долгие альтернативные маршруты, которые были вынуждены искать судовладельцы для выполнения обязательств по транспортировке, а также о «целом ряде других» убытков, пояснил Пинский.

Эксперт подчеркнул, что многие из этих убытков не покрываются страхованием, а следовательно, «лягут дополнительными затратами на транспортные компании, грузовладельцев и потребителей».

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв фарватер. Снять судно с мели удалось лишь на шестой день.

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