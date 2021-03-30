Таллин, , 18:07 — REGNUM Юрист Сергей Середенко — член не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), взят под стражу. Его подозревают в антигосударственной деятельности, сообщает портал rus.err.ee.

Факт задержания, а позднее и взятия под стражу Сергея Середенко корреспонденту издания подтвердила пресс-секретарь государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас 30 марта.

По словам Кюнгас, Середенко был задержан в начале марта.

«Его подозревают в поддержании отношений против Эстонской Республики. По ходатайству прокуратуры суд заключил подозреваемого под стражу, сочтя обоснованным как предъявленное ему подозрение, так и содержание его под стражей», — добавила Кюнгас.

Сергей Середенко также сотрудничал с ИА REGNUM является его автором.

В последнее время Середенко работал дворником в Маардуской гимназии.