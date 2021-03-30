Москва, , 18:06 — REGNUM Об информационной войне с российскими вакцинами от коронавирусной инфекции в ЕС сообщил 30 марта журналистам глава пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

Иванов «Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду».

Он отметил, что в ЕС принимаются со стороны местной бюрократии «срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен «Спутник V».

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