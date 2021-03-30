Отрадное, Ленинградская область, 30 марта, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Органами СКР возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, где в результате сильного крена едва не затонул траулер с рабочими на борту. Об этом 30 марта сообщили в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

ГУ МЧС России по Ленобласти ЧП на заводе «Пелла»

Напомним, ЧП произошло днем 30 марта при производстве работ на строящемся рыболовецком судне на заводе «Пелла» в Кировском районе Ленинградской области. Во время испытаний на кренование произошло накренение и последующее опрокидывание судна.

По предварительным данным, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено.

«Принимаются все необходимые меры к их поиску», — уточнили в ведомстве.

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