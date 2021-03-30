Возбуждено дело по факту ЧП с судном на заводе «Пелла» в Ленобласти
Отрадное, Ленинградская область, 30 марта, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Органами СКР возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, где в результате сильного крена едва не затонул траулер с рабочими на борту. Об этом 30 марта сообщили в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.
Напомним, ЧП произошло днем 30 марта при производстве работ на строящемся рыболовецком судне на заводе «Пелла» в Кировском районе Ленинградской области. Во время испытаний на кренование произошло накренение и последующее опрокидывание судна.
По предварительным данным, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено.
«Принимаются все необходимые меры к их поиску», — уточнили в ведомстве.
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