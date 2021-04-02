Москва, 2 апреля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Великая Отечественная не стала для Ивана Прокофьевича Адушкина (1916−1975) первой войной. Он был знаком с реалиями передовой по советско-финской. Сражался механиком-водителем на танке БТ-7. Был тяжело ранен.

Иван Прокофьевич Адушкин

С 1941 года Адушкин вновь был на фронте, правда, с небольшим перерывом: в 43-м он окончил автобронетанковые курсы усовершенствования офицерского состава.

К 21 марта 1944 г. Иван Прокофьевич в звании гвардии старшего лейтенанта командовал ротой 64-й отдельной гвардейской танковой бригады в 1-й танковой армии. Вот как его подвиг описан в представлении к званию Героя Советского Союза: «Первым под огнем противника форсировал Прут, ворвался на окраину города (Черновцы — А. М.), принял бой, разгромил несколько вражеских эшелонов. Рота Адушкина за три дня упорных боев уничтожила 21 танк, среди них — одиннадцать «Тигров», и самоходку, 104 автомашины, два бронетранспортера, три пушки, шесть пулеметов, четыре эшелона с танками, боеприпасами, 315 фашистов, освободила 162 пленных. Лично (…) Адушкин уничтожил пять танков (среди них «Тигр»), самоходку, бронетранспортер, 17 автомашин с фашистами».

Звание Героя Советского Союза и медаль Золотая Звезда (№ 2411) Ивану Прокофьевичу Адушкину было присвоено 26 апреля 1944 года.

До конца войны Адушкин был еще раз ранен. Демобилизовался в 1945 г. в звании капитана. После войны трудился в Тернополе.