Москва, 30 марта, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Основной инструмент борьбы с бедностью — это не социальные пособия, а устойчивый рост уровня оплаты труда и в целом экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила старший научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Елена Горина. Так она прокомментировала идею главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, чтобы выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми, но и другим нуждающимся семьям.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Идея предоставлять социальную помощь малоимущим семьям независимо от наличия в них детей, на мой взгляд, целесообразна, — сказала Горина. — Хотя риски бедности у семей с несколькими детьми выше, чем у других категорий, тем не менее в последние годы около 17−20% бедных, по данным Росстата, — это семьи без детей. Они могут получать социальную помощь за счет других инструментов (например пособия по безработице, субсидии на оплату ЖКУ), но ее недостаточно, так как они не выходят из бедности».

Однако, как подчеркнула Горина, общий объем дефицита доходов малоимущего населения большой: для того, чтобы его полностью покрыть, требуется около 600 млрд рублей.

«Основной же инструмент борьбы с бедностью — это все-таки не социальные пособия, а устойчивый рост уровня оплаты труда и в целом экономический рост, который обеспечивает перераспределение части национального дохода в пользу менее обеспеченных групп населения», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин уже заявил, что его предложение уже направлено в правительство РФ.