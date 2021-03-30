Отрадное, Ленинградская область, , 18:04 — REGNUM Крен 60-метрового траулера «Скорпион», строящегося на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, произошел во время испытаний на кренование. В результате два человека пострадали, еще двух человек сейчас ищут водолазы.

Крен траулера на заводе «Пелла» в Ленобласти произошел во время испытаний Пресс-служба областной администрации.

Как сообщил 30 марта изданию «Фонтанка» заместитель генерального директора по перспективному развитию судостроительного завода Илья Вайсман, руководство «Пеллы» разбирается в причинах произошедшего во время испытаний инцидента.

«Сейчас главное — разобраться и принять правильное решение», — отметил Вайсман.

Напомним, в результате ЧП пострадали два человека, еще двух рабочих ищут водолазы.

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