Париж, 30 марта 2021, 18:00 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр 30 марта в интервью для радио RCJ заявил, что правительство не хочет «доходить до момента, когда персонал больницы будет вынужден» выбирать, кто из больных принять, а кого нет.
«Есть красная линия — это сортировка больных», — сказал Ле Мэр, имея в виду ситуацию, в которой больницы не смогут принять всех больных и им придётся выбирать, кому оказать помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта во французских реанимациях был превышен пик второй волны эпидемии.
Читайте ранее в этом сюжете: Во французских реанимациях превышен пик второй волны эпидемии