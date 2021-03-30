Париж, , 18:00 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр 30 марта в интервью для радио RCJ заявил, что правительство не хочет «доходить до момента, когда персонал больницы будет вынужден» выбирать, кто из больных принять, а кого нет.

Брюно Ле Мэр «Мы все поражены, потрясены сообщениями и положением медицинских работников, врачей, и их трудностями, связанными с увеличением числа случаев в реанимации … и мы хотим сделать все, чтобы их положение было как можно более устойчивым»

«Есть красная линия — это сортировка больных», — сказал Ле Мэр, имея в виду ситуацию, в которой больницы не смогут принять всех больных и им придётся выбирать, кому оказать помощь.

Брюно Ле Мэр «Мы, конечно, не хотим дойти до того момента, когда персонал больницы будет вынужден сортировать больных».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта во французских реанимациях был превышен пик второй волны эпидемии.

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