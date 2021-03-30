Тверь, , 18:00 — REGNUM Возможности для реабилитации жителей, перенесших коронавирус, расширены в Тверской области. Об этом говорилось 30 марта на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

В настоящее время реабилитация пациентов после COVID-19 проводится непосредственно в инфекционных госпиталях. Кроме того, 25 круглосуточных коек по медицинской реабилитации развёрнуто в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. Также дополнительные койки дневного стационара развёрнуты в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева.

В Тверской области прорабатывается вопрос открытия реабилитационных коек в учреждениях санаторно-курортного типа.

По данным на 30 марта в Тверской области снижается число заболевших COVID-19, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 29,4%, случаев гриппа не зарегистрировано. В регионе действует 12 ЦАПов, куда можно обращаться при первых признаках ОРВИ, подозрениях на коронавирус, а также с положительным тестом на COVID-19. В случае подтверждения коронавируса здесь выдаются бесплатные лекарственные препараты. Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях — при очном обращении в регистратуру Центра.

Также на заседании обсуждался ход прививочной кампании в регионе. Сейчас в Тверской области действует 38 пунктов, где можно привиться от коронавируса, привились 73 566 человек — это 97,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов. Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.