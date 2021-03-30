Курган, , 17:58 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрированы в Кургане, сообщает 30 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 40 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 30 марта выявлен 19 221 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 449 человек, скончались 349 пациентов с COVID-19.