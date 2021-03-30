Любляна, 30 марта, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Нынешний год отмечен рядом значимых юбилеев, которые приобретают особое значение. В 2021 году, когда мы отмечаем скорбную дату 80-летия нападения стран гитлеровской коалиции на Советский Союз, все более актуальным становится вопрос о сохранении памяти о подвиге наших соотечественников, отдавших свои жизни в борьбе за Победу над фашизмом и нацизмом. Сразу же после вторжения на территорию Советского Союза фашистскими оккупантами было начато создание концентрационных «лагерей смерти» для советских военнопленных и советских граждан с оккупированных территорий. Знаменательно, что в ноябре этого же года исполняется 75 лет окончания Нюрнбергского процесса и вынесения международным трибуналом обвинительного приговора злодеяниям фашизма в годы Второй мировой войны.

Советский военнопленный, умерший в вагоне в 1941 году

Международный исследовательский центр (МИЦ) Второй мировой войны в Мариборе (Словения) хранит память о более чем 5000 погибших советских военнопленных в бывшем нацистском лагере Шталаг XVIII-D, который также называют лагерем смерти. Осенью 2021 года МИЦ «Марибор» отмечает скорбную дату 80-летия прибытия в Шталаг XVIII D первых советских военнопленных. В связи с этим сотрудники МИЦ в Словении готовят различные мероприятия, посвященные этим памятным датам. Один из предложенных проектов «Silenced Holocaust» — это транспортировка символического железнодорожного вагона с выставкой о советских военнопленных из железнодорожного музея Брюсселя в Марибор.

Маршрут аутентичного вагона, аналогичного тем вагонам, в которых в 1941 году перевозились в нацистские лагеря советские военнопленные, по пути своего следования совершит остановки для проведения мемориальных мероприятий в нескольких городах Европы, где в 1941-м были созданы концентрационные лагеря для советских военнопленных. Первая остановка — Шталаг XI-C Берген-Бельзен (первоначально Шталаг 311) находился в лагере для военнопленных недалеко от города Берген в Германии. Зимой 1941−1942 годов в лагере погибло около 18 тысяч советских военнопленных. Следующая мемориальная остановка — Шталаг III-D, лагерь для военнопленных в Берлине — Лихтерфельде в Германии. Затем «Вагон Памяти» остановится в Людвигсбурге, Германия, где был лагерь для военнопленных Шталаг V-A. Зимой 1941−1942 годов в лагере погибли тысячи советских военнопленных. Четвертая остановка в Австрии. Шталаг XVIII-A был лагерем для военнопленных к югу от города Вольфсберг в Каринтии. Зимой 1941−1942 годов здесь погибло более четырех тысяч военнопленных. Марибор, где находится Музей памяти лагерей смерти для советских военнопленных ШталагXVIII-D, станет финальной станцией мемориального вагона. По прибытии поезда пройдут торжественные мероприятия памяти погибших советских военнопленных с участием политических и общественных деятелей Республики Словения, а также делегации общественных организаций России, Австрии, Хорватии и других стран. Главной церемонией станет приглашение ветеранских организаций солдат союзников времен Второй мировой войны, которые в какой-то мере разделили судьбу советских военнопленных в Мариборе (ветеранские организации из России, Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Греции, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Италии, Кипра). Планируется приглашение послов и дипломатических представителей в Словении стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также посольств Германии и Израиля.

По просьбе руководства МИЦ «Марибор» официально покровительствовать мемориальному мероприятию в Мариборе выразил согласие президент Словении Борут Пахор. «По сей день тот факт, что советские военнопленные были, помимо евреев, самыми большими жертвами национал-социализма, замалчивается. Только по подтвержденным данным, более 3 600 000 советских военнопленных погибли в фашистских лагерях для военнопленных по всей Европе», — говорит директор МИЦ Янез Уйчич. По его мнению, «путешествие мемориального вагона, таким образом, привлечет внимание европейской общественности не только к забытым жертвам советских военнопленных, но и к тому факту, что история повторяется, и к осознанию ужасов, причиненных фашизмом и нацизмом в первой половине ХХ века — это единственная реальная защита, чтобы этого или чего-то подобного больше не повторилось».