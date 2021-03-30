Отрадное, Ленинградская область, , 18:03 — REGNUM Двух человек ищут водолазы на опрокинувшемся траулере на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области. Еще два человека пострадали при ЧП, им оказывается помощь. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

«На момент происшествия на судне работало 80 человек, из них 78 были сразу эвакуированы. Двое обратились за медицинской помощью. Водолазы продолжают поиск двоих человек. На месте дежурят две бригады скорой помощи», — уточнили в администрации.

Оба пострадавших госпитализированы с травмами легкой степени в больницу города Шлиссельбурга.

Всего к месту было направлено 12 медицинских бригад, а также сформирован резерв бригад станции скорой помощи в Колпино.

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