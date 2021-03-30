Москва, , 17:51 — REGNUM Госдолг российских регионов в 2020 году вырос на 18% и составил 383 млрд рублей, что является значительной суммой, которая может повлечь за собой возможный дефицит федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что рост госдолга регионов может закончиться возникновением финансовой пирамиды.

«Мнение Кудрина оправдано. Госдолг российских регионов в 2020 году вырос на 18% и составил 383 млрд рублей, что является значительной суммой, которая может повлечь за собой возможный дефицит федерального бюджета. По некоторым регионам ситуация сложилась наихудшим образом: в Хакасии, Мордовии и Удмуртии госдолг на данный момент уже превышает 100%. Для того чтобы как-то выправить сложившуюся ситуацию, важно рассмотреть возможности каждого региона с точки зрения производственного цикла в рамках российского рынка», — сказала Новикова.

По ее словам, здесь вновь встает вопрос о политике импортозамещения, которая в большей степени переросла все в тот же импорт, но из других стран.

«Нам нужно сконцентрироваться на создании производства полного цикла, которым мы могли гордиться в советское время, — сказала Новикова. — Более того, российские регионы могли бы служить своего рода центрами по созданию производственных циклов в различных секторах экономики с привлечением стран бывшего Советского Союза с целью укрепления экономических связей, а также создания собственного рынка сбыта продукции российского производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Кудрин заявил, что доходы Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Дагестана в 2020 году в большей части формировались за счет дотаций из федерального бюджета. Эти три субъекта Северо-Кавказского федерального округа стали самыми зависимыми от федеральных субсидий.

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