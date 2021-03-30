Киев, , 17:51 — REGNUM В западных СМИ продолжают обсуждать борьбу президента Зеленского с оппозицией, закрытие телеканалов и введение санкций, предполагая, что эти шаги объясняются в первую очередь падением рейтинга действующей власти.

Об этом в эфире канала «Стоп цензура» заявила сегодня, 30 марта, медиаэксперт Лариса Дроздова.

«Сейчас шум в западной прессе не утихает — СМИ продолжают обсуждать эти незаконные санкции против трех телеканалов… Это такие известные издания, как Reuters, Der Freitag, которое в своей недавней статье «Укрепление авторитаризма» прямо называет господина Зеленского человеком, который закрыл четыре телеканала», — сообщила эксперт.

При этом, как отметила Дроздова, ряд западных СМИ прямо указывают, что запрет телеканалов является недемократическим, а санкции против Медведчука — незаконными.

«Это связано, как говорят западные издания, с падением рейтинга самого Зеленского. И, как пишет очень известное немецкое издание Der Freitag — о том, что санкции против Медведчука тоже являются незаконными. И это всё вызвано тем, что падает рейтинг самого Зеленского, люди не доверяют ему как политику… Бывший посол США на Украине Джон Хербст тоже говорит о том, что Зеленский идет недемократическим путем и это прямое наступление на свободу слова. Западная пресса также возмущена действиями господина Зеленского по закрытию каналов», — констатировала эксперт.

Она напомнила, что весной прошлого года Верховная рада принимала закон о продаже земли «под покровом ночи», и вновь процитировала издание Der Freitag, которое считает, что власть во главе с Зеленским начала репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, потому что они не дают распродавать украинскую землю. Также специалист добавила, что люди на Украине «не слепые» и прекрасно понимают, что происходит в стране — «если им обещали снижение тарифов, а потом люди выходят на тарифный майдан, то это тоже происходит не просто так».

«Польский Центр восточных исследований повторяет то, что сообщали другие издания западные — санкции против Медведчука объявили только потому, что он выступал против «дерибана» земли. И что санкции против Медведчука были применены в угоду западным компаниям, которые хотят эту землю у нас перекупить», — заключила медиаэксперт Лариса Дроздова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты Рады заявили, что рынок земли на Украине реально заработает не раньше 2022 года из-за проблем с законодательством, а вместо земельной реформы граждане получают «бомбу замедленного действия», поскольку пока что закон не предусматривает четкой процедуры оценки и продажи земли.