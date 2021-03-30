Тамбов, , 17:47 — REGNUM Начальнику отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и политическими партиями Тамбовской областной думы объявили выговор за предоставление недостоверных сведений о расходах. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в пресс-службе областной прокуратуры.

Начальник отдела в конце декабря 2016 года в рамках долевого строительства приобрела квартиру стоимостью более 5,5 млн рублей. В середине 2017 года она полностью оплатила квартиру собственными средствами, хотя доход служащей за предыдущие три года составил только около половины стоимости квартиры. В 2019 году женщина купила автомобиль стоимостью более трёх миллионов рублей и об этих расходах отчиталась только в 2020 году. Полноту и достоверность предоставленных ею сведений отдел государственной службы и кадров не проводил.

Прокуратура внесла в Тамбовскую областную думу представление, по итогам рассмотрения которого начальнику отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и политическими партиями объявлен выговор.

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