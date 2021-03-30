Остин, США, , 17:47 — REGNUM Лётные испытания прототипа космического корабля Starship SN11 компании SpaceX прошли неудачно. Трансляция с места событий велась 30 марта на YouTube.

Запуск Starship SN11 прошёл в американском штате Техас. Корабль поднялся на десять километров, а сесть уже не смог, разбившись при приземлении.

Напомним, Starship SN11 является прототипом космического корабля, который SpaceX планирует отправить на Марс. Предыдущие аналогичные испытания также прошли неудачно.

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