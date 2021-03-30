Москва, , 17:46 — REGNUM Россия имеет возможность поставить вопрос официально об организации избирательного процесса для граждан России в Донбассе. Об этом 30 марта заявил советник главы Луганской Народной Республики по международным связям Родион Мирошник на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Если Российская Федерация относится к ЛНР и ДНР как части Украины, придерживаясь официальной версии Минских соглашений, значит, соответственно, де-юре это территории Украины. На Украине работают консульские учреждения Российской Федерации. Генконсульство находится по сей день в Харькове, и территория ЛНР и ДНР относится к этому консульскому округу», — заявил Мирошник.

«Консул вполне в состоянии по поручению организовать процедуру голосования на наших территориях», — указал он.

В противном случае, если Россия готова иначе воспринимать статус ДНР и ЛНР, нужно прорабатывать другие способы организации голосования.

«Не может быть вакуума. На территории, где находится 4 млн человек, не может находиться в состоянии вакуума, так что люди лишены возможности реализовать свои избирательные, политические, гражданские права», — подчеркнул Мирошник.