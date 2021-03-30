Воронеж, , 17:46 — REGNUM Пожар произошёл на территории завода «Синтезкаучук» в Воронеже 30 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:07, пожар произошёл горение в пункте хранения сырья для производства термоэластопласта.

«Общая площадь горения составила порядка 20 кв. метров. Пострадавших нет. В 17:05 пожар ликвидирован. На месте работало 14 единиц техники», — уточнили в МЧС.

В пресс-службе предприятия уточнили, что работы в помещении пункта хранения сырья не проводились. Персонал из здания оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

«По данным онлайн-мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории предприятия и Левобережного района превышений ПДК не зафиксировано. Причины происшествия выясняются. Производство работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.