Ярославль, , 17:44 — REGNUM Участок трассы от границы Тверской области, идущий через Углич до Ярославля включён в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщает правительство региона.

Дорога Углич-Ярославль Yarregion.ru

Как рассказали в правительстве, регион передал в федеральную собственность участки трёх региональных дорог общей протяжённостью в 112 километров.

«Сейчас ведётся работа по формированию единой кольцевой федеральной трассы «Ярославль — Иваново — Рязань — Калуга — Тверь — Ярославль. Протяженность составит 1515 километров», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Передаваемый участок заканчивается на границе Ярославля, на перекрестке угличской трассы с Юго-Западной окружной дорогой. Сама ЮЗОД федеральной пока не станет, переговоры по окружной продолжаются. В ближайшее время дорожники проведут поверхностный ремонт переданных участков — устранят дефекты покрытия и повреждения на обочинах, в мае будет нанесена дорожная разметка.

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