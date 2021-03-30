Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом «Хаббл» снимок туманности Вуаль, также известной как туманность Рыбачья сеть или Петля. Об этом 30 марта сообщается на официальном сайте управления.

Туманность Вуаль ESA/Hubble

В публикации NASA отмечается, что данная туманность располагается в созвездии Лебедя. Это примерно в 2100 световых годах от планеты Земля. Отмечается, что звезда, породившая туманность Вуаль, в 20 раз массивнее Солнца.

Напомним, что туманность Петля была открыта в 1784 году британским астрономом Уильямом Гершелем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские ученые, используя данные, полученные от космического телескопа «Хаббл», пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который, по их расчетам, равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого взрыва.