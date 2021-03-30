Салехард, , 17:42 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Из них один случай зарегистрирован среди вахтовых рабочих из других регионов. Об этом сообщает 30 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 24 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 30 марта 37 969 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 525 человек, 407 пациентов с COVID-19 скончались.