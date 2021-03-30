Киев, , 17:42 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о необходимости создать новый качественный русскоязычный проукраинский телеканал, с помощью которого можно «переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке».

С таким заявлением Аваков выступил сегодня, 30 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр назвал себя «русскоязычным украинским националистом» и предложил приветствовать развитие «нашего» русского языка, напомнив, что на нем «говорят миллионы украинцев».

По его информации, на русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире, причем только половина от этого количества, считает Аваков, живет в РФ. Именно поэтому Киев не только может, но и обязан использовать русский язык для контрпропаганды.

Вместе с тем Аваков подчеркнул, что государственным может быть только украинский язык — как язык предметной, суверенной страны ‑ и добавил, что украинский язык старше русского, «а также безусловно богаче, образней и ярче».

Напомним, что в феврале этого года похожее обращение сделал и президент Владимир Зеленский, который заявил, что Украина никому не даст «приватизировать» русский язык. При этом16 января этого года вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.