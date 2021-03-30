Москва, , 17:36 — REGNUM Предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова о списании кредитов под 3% годовых при условии сохранения занятости позволяет избежать одновременно безработицы и закрытия бизнеса, сообщил 30 марта корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

По его мнению, данная мера «рассматривается как способ избежать массовой безработицы и закрытия бизнесов одновременно, то есть как инструмент социально-экономической стабилизации».

«Если говорить о правовом обеспечении данной меры, то никаких проблем возникнуть не должно: будет разработан и принят соответствующий нормативно-правовой акт. Потребуется, конечно, привлечение экспертного сообщества для анализа и оценки ситуации, участие грамотных специалистов — правоведов и финансистов в составлении данного закона и работе над программой субсидирования», — сказал Глазунов.

По словам эксперта, другой вопрос — позиция кредитных организаций, поскольку списывание кредитов бизнесу — это потеря огромных денежных средств.

«В настоящее время реализуется программа 1764 Минпромторга России, предусматривающая оказание помощи кредитным организациям, выдающим кредиты на развитие бизнеса по 7%. Что касается реальных последствий для бизнеса, то они, безусловно, будут положительными. Предприниматели получат возможность снизить ставку кредитования и платить меньше по кредитам, пользуясь государственной программой субсидирования. В то же время, выиграют и простые наемные работники: они сохранят работу и доходы, что очень важно в сложный период пандемии. В итоге сохранится социальная и экономическая стабильность, что будет иметь позитивные последствия и для политической ситуации, и для национальной безопасности российского государства в целом», — полагает собеседник ИА REGNUM.

Ранее Титов заявил, что кредит под 3% «пока не очень пользуется поддержкой».

«Нужно привести его по крайней мере к тому же условию, по которому выдавался кредит под 2% годовых — чтобы его не надо было возвращать, если сохраняется занятость», — предложил бизнес-омбудсмен.