Москва, , 10:20 — REGNUM В 1941 году награждали скупо. Нередко за подвиги, достойные ордена, солдат или офицер получали медаль. Поэтому присвоение звания Героя Советского Союза и вручение медали Золотая звезда (№ 705) Сергею Ивановичу Савостьянову (1907−1987) особенно ценно.

Герой Советского Союза Сергей Иванович Савостьянов

К 17 декабря стрелок мотострелкового пулемётного батальона 22-й танковой бригады 16-й армии рядовой Савостьянов был уже два месяца на фронте. В ходе боя за деревню Денисиха Рузского района Московской области он с двумя товарищами выдвинулся вперед и захватил немецкий блиндаж, который обороняли семь немецких военнослужащих. Красноармейцы (вскоре к ним присоединился еще один солдат) удерживали его до подхода основных сил, в течение шести с половиной часов отражая многочисленные немецкие контратаки. В ходе боя три бойца были ранены, а Савостьянов контужен. Как сказано в представлении к награде, «в минуты затишья тов. Савостьянов перезаряжал все винтовки своих товарищей, а когда наступал противник, вел из них беспощадный огонь».

Отметим, что представление было подписано 30 апреля 1942 года будущим «маршалом победы», а пока генералом армии, командующим Западным фронтом Георгием Жуковым и утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года.

В дальнейшем Сергей Иванович успешно окончил Харьковское танковое училище (1944 г.), а после войны в звании младшего лейтенанта был уволен в запас. Вернулся в родной Тамбов, работал в пожарной команде.

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