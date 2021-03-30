Архангельск, , 17:35 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 80 новых случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Лидеры по суточному приросту заболевших — Архангельск (+17), Котлас (+13) и Шенкурский район (+7). Всего на лечении с COVID-19 находятся 2753 человека.

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 181 человек, всего с начала пандемии инфекцию перенесли 56 957 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Архангельскую область поступило пять тысяч доз вакцины от COVID-19. Препарат направлен в труднодоступные населенные пункты.