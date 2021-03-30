Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту чрезвычайного происшествия с траулером на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает пресс-служба СЗТП.

Опрокидывание судна на заводе «Пелла» в Ленобласти (цитата группы в «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте") Vk.com/spb_today

Напомним, днем 30 марта у причала на судостроительном заводе «Пелла» в поселке Отрадное Ленинградской области произошло серьезное ЧП. Во время испытаний произошел сильный крен строящегося траулера «Скорпион», предназначенного для лова донных видов рыбы. В результате чего судно начало тонуть, и рабочим, находившимся в этот момент на борту, пришлось самостоятельно эвакуироваться.

«Волховстроевский транспортный прокурор в связи с опрокидыванием на судостроительном заводе «Пелла» траулера выехал на место происшествия, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, на судне производились ремонтные работы. Информация о пострадавших устанавливается».

По результатам проверки при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры прокурорского реагирования и даст оценку действиям ответственных лиц.

«Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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