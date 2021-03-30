Москва, , 17:34 — REGNUM Решение Апелляционного суда Парижа, отменившего решение о взыскании с России $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, может стать прецедентным при рассмотрении других подобных дел. Об этом заявили 30 марта в пресс-службе Минюста России.

В министерстве отметили, что решение парижского суда подтверждает позицию Москвы об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права.

«Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях», — говорится в комментарии Минюста.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины», который требовал компенсации в связи с якобы произошедшей экспроприацией его имущества в Крыму.

Банк ссылался на соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, однако российской стороне удалось доказать, что на крымское отделение банка не распространялось действие данного соглашения.

Таким образом, зарубежный суд впервые встал на сторону Российской Федерации в споре об активах на полуострове.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский суд поддержал Россию в споре с Ощадбанком об активах в Крыму