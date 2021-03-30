Кострома, 30 марта 2021, 19:34 — REGNUM Федеральное агентство по рыболовству и департамент природных ресурсов выясняют причины массовой гибели рыб в Чухломском и Галичском районах Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник охотуправления регионального департамента Сергей Простов.
Специалисты департамента обследовали места замора рыбы и передали информацию в Рыбнадзор. Рыбинпекторы совместно с ихтиологами отобрали пробы воды и биоматериалы. Властям Чухломы и Галича предстоит организовать уборку биологических отходов, чтобы предотвратить дальнейшую гибель рыбы.
Напомним, о массовом заморе рыбы в конце марта сообщали жители Чухломского и Галичского районов Костромской области. Очевидцы зафиксировали, что поверхность и дно реки Кешма, впадающей в Галичское озеро, усеяны мёртвой рыбой. Аналогичная ситуация сложилась и на реке Юг в Чухломском районе. Окончательный ответ о том, что послужило причиной гибели рыб на этой неделе должны дать специалисты Федерального агентства по рыболовству.
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