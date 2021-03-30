Кострома, 30 марта, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Федеральное агентство по рыболовству и департамент природных ресурсов выясняют причины массовой гибели рыбы в Чухломском и Галичском районах Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник охотуправления регионального департамента Сергей Простов.

Гибель рыбы

Специалисты департамента обследовали места замора рыбы и передали информацию в Рыбнадзор. Рыбинспекторы совместно с ихтиологами отобрали пробы воды и биоматериалы. Властям Чухломы и Галича предстоит организовать уборку биологических отходов, чтобы предотвратить дальнейшую гибель рыбы.

«Мы не бездействуем. После того как появилась информация об этой ситуации, департамент провёл оперативное совещание с Россельхознадзором, ветеринарами, Рыбинспекцией, властями Чухломы и Галича, рыбодобытчиками. Сейчас нужно собрать умершую рыбу, так как её гниение может вызвать дальнейший замор. Эта задача департаментом поставлена, работы должны быть произведены в срок до 4 апреля. Научные организации, привлечённые к работе, выясняют причины гибели рыбы. Их может быть две — антропогенное влияние, то есть любое вмешательство со стороны человека, либо природный фактор. Это когда из-за толстого льда рыба долгое время живёт в условиях дефицита кислорода и массово идёт на свежую воду в притоках и озёрах. Концентрация рыбы в этом случае настолько велика, что она сама себя удушает», — сказал Простов.

Напомним, о массовом заморе рыбы в конце марта сообщали жители Чухломского и Галичского районов Костромской области. Очевидцы зафиксировали, что поверхность и дно реки Кешма, впадающей в Галичское озеро, усеяны мёртвой рыбой. Аналогичная ситуация сложилась и на реке Юг в Чухломском районе. Окончательный ответ о том, что послужило причиной гибели рыб, на этой неделе должны дать специалисты Федерального агентства по рыболовству.