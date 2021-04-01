Москва, 1 апреля 2021, 10:10 — REGNUM Николай Филиппович Лапердин (1920−2002) начал службу в армии еще до начала войны. Недавний рулевой парохода «Щорс», он был призван в марте 1941 г.
Лапердин воевал с первого дня. Сражался в звании красноармейца пулеметчиком 493-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 159-го укрепленного Днестровского района в 40-й армии. Отличился в боях в Румынии (Ясско-Кишиневская операция).
Его подвиг лучше всего характеризует наградной лист:
24 марта 1945 г. Николаю Филипповичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6945).
После окончания войны, 18 мая 1945 года, Лапердин был демобилизован, но во флот вернуться не смог по инвалидности (ампутация ноги). Проживал в Тюмени, работал в нефтегазовой промышленности.
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