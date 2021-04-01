Москва, 1 апреля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Николай Филиппович Лапердин (1920−2002) начал службу в армии еще до начала войны. Недавний рулевой парохода «Щорс», он был призван в марте 1941 г.

Николай Филиппович Лапердин

Лапердин воевал с первого дня. Сражался в звании красноармейца пулеметчиком 493-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 159-го укрепленного Днестровского района в 40-й армии. Отличился в боях в Румынии (Ясско-Кишиневская операция).

Его подвиг лучше всего характеризует наградной лист:

«17.10.44 года в бою за с. Кетелин (Трансильвания) группе в четыре человека была поставлена задача, действуя в тылу противника, перерезать шоссейную дорогу Кетелин — Бая-Маре, единственный путь к отходу противника, до подхода основных сил батальона. Выйдя в тыл противнику и перерезав дорогу отступающему противнику, вступил в неравный бой с группой в 80 человек, пытавшихся прорваться в Бая-Маре, забрасывая противника гранатами и расстреливая в упор. В бою погибли два его товарища. Когда кончились боеприпасы, он бросился на немецкого пулеметчика, прикладом автомата размозжил ему голову и, захватив пулемет, начал бить из него по наседающей группе. Действуя смело и решительно, уничтожил девять человек, семь взял в плен, остальных обратил в бегство. Этим самым обеспечил батальону овладение с. Кетелин и дальнейшим продвижением батальона к Бая-Маре».

24 марта 1945 г. Николаю Филипповичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6945).

После окончания войны, 18 мая 1945 года, Лапердин был демобилизован, но во флот вернуться не смог по инвалидности (ампутация ноги). Проживал в Тюмени, работал в нефтегазовой промышленности.