Киев, , 17:31 — REGNUM В мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам, которую Украина обязательно проиграет, заявил 30 марта, выступая в Раде, бывший президент страны Петр Порошенко.

Порошенко призвал власть к немедленным стратегическим шагам в борьбе спандемией и сделал «оригинальное» предложение — профинансировать производство вакцины против коронавируса на Украине.

«Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной рады. У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства», — сказал экс-президент, не уточнив, о какой вакцине может идти речь.

Он отметил, что в мире есть отдельные государства, где вакциновано уже 50% населения, большинство стран Европы превысили показатель 10% всех своих жителей, а на Украине вакцину получили «считанные доли процента».

ИА REGNUM напоминает, что еще в прошлом году украинская оппозиция достигла предварительных договоренностей с Россией о производстве в Харькове российской вакцины, однако власть не воспользовалась этим предложением. В 2022 году на Украине планируют наладить производство китайской вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech).