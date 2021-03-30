Москва, , 17:31 — REGNUM Частая смена дизайна купюр является нежелательной, поскольку в широком смысле банкноты ассоциируются с брендом страны, а смена бренда должна быть вызвана вескими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян. Так он прокомментировал планы ЦБ РФ провести редизайн российских денежных знаков.

«Учитывая политику таргетирования инфляции и остроту вопроса по ее снижению, процедура редизайна ЦБ РФ ограничится выпуском новых купюр в обмен на пришедшие в негодность купюры со старым изображением, — сказал Джагитян. — Это обычная практика мировых центральных банков, если только перед ними не стоит какая-либо иная задача, например в рамках борьбы с фальшивомонетничеством и коррупцией (как это было в Индии в 2016 году)».

При этом он подчеркнул, что частая смена дизайна купюр является нежелательной, поскольку в широком смысле банкноты ассоциируются с брендом страны, а смена бренда должна быть вызвана вескими причинами.

«Изображения на рублевых банкнотах необходимо каким-то образом стандартизировать, как это было сделано с долларами США в 1929 году, которые прошли через несколько редизайнов, но при этом соответствовали «портретной» концепции. Либо принять во внимание опыт Сингапура, где все банкноты распределены на серии (птицы, орхидеи, морские суда, портретная галерея)», — сказал Джагитян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с редизайном купюр высказалась экономист Алла Дворецкая.