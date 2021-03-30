Камешково, Владимирская область, , 17:31 — REGNUM Росприроднадзор рассчитал, насколько большой вред почвам нанёс разлив мазута, который произошёл во Владимирской области из-за сошедших с рельсов грузовых вагонов. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в пресс-службе ведомстве.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям провело административное расследование в отношении ОАО «РЖД». В районе станции Новки Камешковского района 16 ноября 2020 года в результате аварии произошел сброс мазута, что повлекло загрязнение почвы нефтепродуктами.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены на в Камешковский районный суд. ОАО «РЖД» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Размер вреда, нанесенного почвам, специалисты оценили в 32 млн 454 тыс. 862 рубля. В адрес ОАО «РЖД» направили требование добровольно возместить экологический ущерб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с рельсов сошли 35 грузовых вагонов с мазутом, шесть из них разлились. Скончался дорожный мастер, попавший под вагон. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело. Причиной аварии стал ремонт на железнодорожных путях: рабочие не успели перевести стрелку, часть вагонов поехала по другой ветке и сошла с рельсов.

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