Москва, 1 апреля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Семен Александрович Забагонский (1910−1955) не собирался становиться военным. Он мирно трудился кузнецом в Чебулинском районе Сибири. Но война изменила его планы — с сентября 1941 г. колхозник сражался в действующей армии.

Семен Александрович Забагонский

К 22 сентября 1943 года Забагонский служил в звании сержанта помощником командира взвода пешей разведки в 835-м полку 237-й стрелковой дивизии в 40-й армии. Его часть достигла Днепра в районе Букринской излучины примерно в 80 км от Киева.

В ходе последовавшей на следующий день операции разведчики под командованием Забагонского форсировали реку и нашли подходящие места для высадки десанта. Заметив большую группу немцев, Забагонский, проявив инициативу, атаковал ее. Утром разведчики обеспечили успешную переправу основных сил, а затем приняли активное участие в удержании плацдарма.

За бои 23−24 сентября Семену Александровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда» (№ 2013).

Следует сказать, что это не единственный подвиг Семена Александровича — в следующем году, когда его полк попал в окружение, ставший к тому времени старшиной, знаменосцем полка, Забагонский спас штандарт, за что был награжден медалью «За отвагу».

После войны старшина вернулся к мирной жизни — работал лесообъездчиком в Томской области, а позже лесничим в Ленинградской.