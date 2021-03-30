Москва, , 17:30 — REGNUM Изменение дизайна денежных купюр в России не вызовет ощутимых инфляционных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая, комментируя соответствующие опасения некоторых экспертов.

«Доля наличных денег в денежной массе составляет 21,6% и является довольно стабильной. В условиях активной цифровизации расчетов их резкого роста не ожидается. Кроме того, в России по ряду причин рост денежной массы не является главным фактором инфляции. Поэтому инфляционные риски в ощутимом для населения размере возникнуть не смогут, — сказала Дворецкая. — Существенно более важным сюжетом является слишком ранний переход Банка России от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной путем повышения ключевой ставки».

Как уточнила Дворецкая, причины и экономический смысл редизайна купюр пока остаются неясны.

«Общественных обсуждений по этому поводу не было, хотя Банк России некоторые вопросы выносит на общественные консультации. Расчеты эффективности и стоимости этого мероприятия недоступны», — констатировала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил о том, сопряжено ли изменение дизайна российских денежных знаков с большими инфляционными рисками.

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