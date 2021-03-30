Москва, , 17:28 — REGNUM В РФ изменился характер спроса на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина, комментируя ситуацию с ростом цен на рынке вторичного жилья.

«Рост цен вторичного жилья в 2020 году и начале 2021-го является закономерным. Новостройки подорожали на 16−20% из-за падения курса рубля, введения льготной ипотеки, перехода на эскроу-счета. Соответственно повысили цены продавцы вторичного жилья, — сказала Иванкина. — Изменился и характер спроса: повысился спрос на многокомнатные квартиры (на первичном рынке их предложение минимально, преобладают однокомнатные квартиры)».

Как полагает экономист, повышение ключевой ставки ЦБ РФ может привести к росту ставок по ипотеке и сокращению спроса на жилье.

«Эксперты ожидают замедления темпов роста цен на жилье, в том числе вторичное», — уточнила Иванкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ряде крупных агломераций РФ в первом полугодии 2021 года может продолжиться рост цен на вторичном рынке жилья.

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