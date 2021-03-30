Москва, 30 марта, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании с России $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка из-за активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.

Суд

«30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины», — говорится в сообщении.

Иск к России был подан в 2015 году. Ссылаясь на соглашение между Москвой и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций, банк требовал компенсации в связи с якобы произошедшей экспроприацией его имущества в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Согласно арбитражному решению Россия должна была выплатить истцу более $1 млрд.

«В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала», — говорится в сообщении.

В ходе процесса российской стороне удалось доказать, что крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 1992 года, то есть ещё в советский период, а следовательно, на него не распространялось действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.