Наталья Павлова, 31 марта 2021, 11:17 — REGNUM В Пензенской области присматриваются к новому врио губернатора Олегу Мельниченко и следят за его публичными заявлениями. Во время заседания совета по межнациональным отношениям, которое провел 30 марта президент России Владимир Путин, он заявил, что планирует посетить село Чемодановка и проверить, как реализуется «дорожная карта» социально-экономического развития населенного пункта.

Олег Мельниченко
Олег Мельниченко
Pnzreg.ru
«В целом если оценивать этноконфессиональную, межнациональную ситуацию в регионе, то она спокойная. Каких-либо конфликтов на сегодняшний день не происходит. Одновременно, Владимир Владимирович, мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации, которая у нас была в Чемодановке», — сказал Мельниченко.

Тема скандально известной Чемодановки, прогремевшей на всю страну в июне 2019 года из-за массовой драки, нашла отражение в социальных сетях. Интернет-сообщество вспомнило знаменитую поездку губернатора (теперь уже бывшего) Ивана Белозерцева с незабываемой речью о проделках Запада в «дестабилизации ситуации» в области и обсудило предстоящую поездку нынешнего врио.

Село Чемодановка. Пензенская область
Село Чемодановка. Пензенская область
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Так, пользователь под ником Тема Киргиз написал: «Выслуживаются…»

"А кроме Чемодановки проблем в городе нигде нет? Или в деревнях, которые умирают рядом с городом?» — прокомментировала Ксения Д.

«А с зарплат, Олег Мельниченко, не хотите начать? Читаю, смотрю, а про зарплаты и речи никакой нет!» — написала Ольга К.

«Начало хорошее, надолго ли его хватит с таким рвением, пока под шумок под себя все не подомнет, как Белозерцев», — отметил Алексей А.

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Напомним, приезжавший вскоре после конфликта в село теперь уже бывший губернатор Иван Белозерцев на встрече с жителями говорил, что обстановку дестабилизируют подготовленные Западом и США люди. Такие граждане есть в каждом регионе, уверенно заявлял Белозерцев.

«У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги, и они (такие люди) есть в каждом регионе. И они хотят не решить проблему законным путём, а дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать о том, что много фейковой, ложной информации. Как они узнают телефон…» — вот так он тогда высказался о произошедшем.
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Pnzreg.ru

Как сообщало ИА REGNUM, массовый конфликт между жителями села Чемодановка произошел 13 июня 2019 года. Пострадали пять человек, один из которых умер в больнице на следующий день. Приостановить конфликт удалось лишь с помощью ОМОНа. В полицию доставили более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке.

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