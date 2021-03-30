Тверь, 30 марта, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Тверской области подведены предварительные итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей и поставлены задачи на предстоящий четырехлетний период. Вопросы рассматривались 30 марта на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций. Гордимся тем, что Верхневолжье сохранило традиции преданности Родине, честного труда, уважения к старшим, бережного отношения к родным и близким людям. Главная цель реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей — передать эти ценности новому поколению», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что молодёжь должна иметь возможности самореализации в учёбе, работе, творчестве, спорте, общественной деятельности. Особое внимание следует уделить патриотическому воспитанию, популяризации достижений современников, и для этого нужно активнее использовать медиапространство, социальные сети, популярные среди молодежи.

Стратегия духовно-нравственного воспитания детей реализуется в Тверской области с 2018 года и включает три основных блока — «Педагог. Школа наставника», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Семья. Ответственное родительство». Значительная часть мероприятий в рамках Стратегии нацелена на повышение квалификации педагогов Тверской области. За 2018−2020 годы квалификацию повысили свыше 3,3 тыс. человек. В семинарах по вопросам духовно-нравственного воспитания детей стали приняли участие более пяти тысяч педагогов, в стажировках около 700 человек. Образовательный модуль по нравственному воспитанию освоили и студенты педагогических колледжей. Также в муниципалитетах Тверской области созданы методические объединения учителей. Специалисты образования также стали активными участниками всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Около 1500 школьников ежегодно принимают участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика», кинофестивале для детей, юношества и семьи «Моряна». Среди событий, направленных на духовное воспитание и образование юных граждан — Волжский Хоровой Собор, «Уроки милосердия», «Живые уроки» и другие мероприятия, в том числе в формате летних лагерей.

В регионе по инициативе Игоря Рудени реализуется проект «Нас пригласили во Дворец!», в рамках которого проводятся бесплатные экскурсии для школьников из районов области в Тверской Императорский дворец. За прошедшие три года здесь побывали более 31,4 тыс. школьников. Также развивается работа «Родительских клубов» и «Семейных гостиных» на базе учреждений социальной защиты населения, действуют выездные «Родительские Приемные». Объединения созданы для поддержки семей, находящихся в непростой жизненной ситуации. В Тверской области работают отделения «Мой семейный центр». Действуют антикризисные центры для женщин при медицинских организациях. Продолжена традиция ежегодного конкурса «Семья года».

С 2021 по 2024 годы в школах будут внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят. Акцент также делается на изучении истории родного края, культуры и традиций Верхневолжья. Вводится курс исторического краеведения для школьников 1−11 классов. В числе других мероприятий патриотической направленности — экскурсии для школьников по знаковым местам региона. Значимая часть Стратегии на предстоящий период посвящена поддержке многодетных семей, педагогическому просвещению родителей. В регионе предусмотрено создание единой базы семей на территории муниципалитетов, формирование семейно-демографического паспорта территорий, что даст новые возможности для поддержки института семьи.