30 марта 2021 | Время чтения 12 мин

Casus belliи в мировой практике использовался многократно. Наиболее известными примерами могут служить поводы для начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. и Второй мировой войны 1939–1945 гг. Casus belli был озвучен при официальном объявлении начала Холодной войны Советскому Союзу недавними союзниками по антигитлеровской коалиции Великобританией и США – в фултонской речи Уинстона Черчилля в 1946 году.

Виктор Кривопусков, , 20:40 — REGNUM Азербайджано-Карабахская война 2020 года прошла под предлогом сasus belli. По Дипломатическому словарю под редакцией А. А. Громыко, «казус белли (лат. casus belli — буквально «повод к войне») — это непосредственный формальный повод возникновения между государствами состояния войны» (Дипломатический словарь в 3-х томах, Изд. «Наука», 1986 г., том II. К-Р, c. 6.). Сasus belli в мировой практике использовался многократно. Наиболее известными примерами могут служить поводы для начала Первой мировой войны 1914−1918 гг. и Второй мировой войны 1939−1945 гг. Сasus belli был озвучен при официальном объявлении начала Холодной войны Советскому Союзу недавними союзниками по антигитлеровской коалиции Великобританией и США — в фултонской речи Уинстона Черчилля в 1946 году.

Ильхам Алиев с азербайджанскими военными President.az

В случае с Азербайджаном сasus belli — это обоснование его президентом Ильхамом Алиевым агрессии и оправдания результатов второй вероломной и беспощадно кровавой Азербайджано-Карабахской войны 27 сентября — 9 ноября 2020 года.

Да, Ильхам Алиев должен ответить перед миром и своим народом за сasus belli. За умышленно необоснованную, неправедную и беспощадно кровавую войну! Здесь нет преувеличений. Любая война — трагедия для народов, на земле которых она была. Но эта война ХХI века на Евразийском континенте оказалась не просто полномасштабной и тяжёлой — она стала большой трагедией как для армян, так и для азербайджанцев. Правда, сегодня азербайджанцам навязана победная эйфория, за которой они пока не сознают, какую истинную цену им пришлось заплатить, и главное, за что они заплатили жизнью тысяч своих детей, внуков, отцов, навсегда не вернувшихся с фронта.

Бои в Карабахе Artsakh Defence Army

Как я уже писал 5 марта с. г. в ИА REGNUM в статье «Азербайджано-Карабахская война — 2020 как фактор кризиса миропорядка ХХI века»: «…Результаты войны ошеломляющи. Это касается людских потерь и социально-экономического ущерба, которых могло и не быть. За 44 дня боёв с обеих сторон погибло около 10 тысяч азербайджанцев и армян (в среднем в сутки убито по 250 человек — авт)! «Раненых, многие из которых стали инвалидами пожизненно, в этот раз оказалось больше раза в три!».

Для сравнения, в первую Азербайджано-Карабахскую войну за два года и пять месяцев или 840 дней в период со 2 января 1992 по 12 мая 1994 года с двух сторон безвозвратные потери составили 40 тысяч человек. В день тогда погибало по 47 военнослужащих. Если бы вторая война была бы такой же продолжительности, как и первая, то потери при их современной интенсивности составили бы более 210 тысяч человек! Это почти в два раза больше всего армянского населения Карабаха от мала до велика!

Только из числа армян Карабаха вторая война породила более 100 тысяч беженцев и перемещённых лиц. К военнопленным и убитым армянам применялись пытки, издевательства и зверства, в том числе с отрезанием голов и т. п. Многие армянские военнопленные, вопреки Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, до сих пор беспричинно удерживаются бакинскими властями. Армянская сторона по данным на 17 марта 2021 г. требовала от Азербайджана информацию о 112 пленных армянах. Азербайджан сообщил сведения только о 72, заявив, что остальных идентифицировать не смог. Тогда как по данным родственников в азербайджанском плену находится более 300 армян. Можно только представить, с какими нарушениями условий они содержатся, если к ним не допускаются представители Красного Креста и Красного Полумесяца.

Разрушения после обстрела. Нагoрный Карабах Gov.am

Многочисленные теле‑ и видеокадры с войны свидетельствуют, что Азербайджаном сознательно и прицельно наносились ракетные, авиационные и артиллерийские удары по социально-экономической инфраструктуре городов и сёл Нагорного Карабаха. Прежде всего, по больницам и роддомам, школам и церквям, памятникам культурно-исторического наследия. В интервью РИА Новости 23 декабря 2020 г. государственный министр НКР Григорий Мартиросян по этому поводу дал такую оценку: «Урон, причинённый противником, просто огромен. Он сопоставим с объемом ВВП республики за несколько лет».

Азербайджан, естественно, тоже понёс соответствующие потери. Но кто развязал войну, вопреки соглашению о бессрочном прекращении огня, подписанного в Бишкеке по его умоляющим просьбам в 1994 г. Вёл её запрещёнными, а значит, преступными методами и средствами? Выходит, что он заранее планировал для себя эти колоссальные людские и экономические потери. А для развязывания войны — 2020 против армян НКР Ильхам Алиев воспользовался сasus'ом belli.

Но вот что удивляет даже по прошествии пяти месяцев после подписания московского заявления о прекращения огня в Карабахе, что ни Россия, ни другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ США и Франция, а также ООН официально ещё не признали Азербайджанскую Республику страной-агрессором, грубо нарушившей войной все международные договорённости и нормы. А ведь спросить по самому большому счёту есть кому и за что.

Мы знаем, что Российская Федерация, например, сделала главное, призвала к себе противоборствующие стороны, потребовала или убедила их, что для нас одно и то же, остановила войну, стремительно ввела миротворцев, правда, лишь на 45 день, когда от НКР осталось только 56% территории в рамках границ СССР. А дальше, как видим, не озвучивая причин возникновения войны, без оценок её итогам, будто там произошло стихийное или техногенное бедствие, без промедления, причём без какого-либо соучастия воющих сторон, принялась в одиночку (за счёт, естественно, своих налогоплательщиков) оказывать армянам Карабаха добротную гуманитарную помощь, восстанавливать разрушенные карабахские дома и инфраструктуру. Для нас, россиян, а тем более для единоверцев армян, эта миссия вполне понятна и одобряема. Но почему не в духе Ялтинской конференции 1945 г. и Хельсинского соглашения 1975 г., без участия, прежде всего, Азербайджана, виновника этого разбоя, разгромов, гибели не только военных, но и мирного населения и т. д. Конечно же, в этом процессе должна участвовать и Армения, государственно-политическое руководство которой пока в болезненной внутриполитической прострации, но хозяйственный-то механизм страны вполне адекватный и работоспособный. (Кто ответит за трагедию Нагорного Карабаха?)

Беженцы. Нагорный Карабах mil.ru

Карабахская проблема с 1992 года находится под патронатом ООН и ОБСЕ, коренным образом затрагивает межгосударственные формирования постсоветского образования: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. С первых дней второй войны ожидалось, что страны, входящие в тот или другой блок международного сотрудничества и, тем более, безопасности, вместе или по отдельности не ограничатся ролью хладнокровных наблюдателей. Однако, как теперь известно, ожидания до сих пор не сбылись.

14 марта 2021 г. Ильхам Алиев в Баку, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции и председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде, без всяких обиняков проинформировал: «Мы уже начали восстановление освобождённых от оккупации территорий. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому. Мы выполнили свою задачу. Мы освободили территории (по его утверждениям, «оккупированные армянами»), выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ». Поражает то, что Ильхам Алиев свою агрессивную войну против НКР представил в виде заслуг Азербайджана, якобы по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ. Но ведь это откровенная ложь, так как никакие резолюции ООН и решения ОБСЕ не уполномочивали Азербайджан применять военные действия в разрешении карабахского конфликта.

Ильхам Алиев President.az

Но действующий председатель ОБСЕ даже не придала значения этим пассажам, тут же с удовлетворением отметив, что рада вернуться в Баку после столь длительного времени и выразила сожаление в связи с тем, что не смогла приехать осенью (видимо, имелось в виду — во время войны). Продолжая оправдываться, сказала: «Наше правительство в то время считало опасным выполнение полётов, поэтому я не смогла приехать». А далее Анн Линде говорила вот что: «Как Вы знаете, нашим главным приоритетом как действующего председателя ОБСЕ является защита системы безопасности в Европе и оказание поддержки всесторонней концепции безопасности, связывающей безопасность с демократией, правами человека и верховенством закона. Конечно, мы рассмотрим, что можем сделать, чтобы внести вклад в урегулирование конфликта на территории ОБСЕ. Поэтому в этом контексте, конечно, для нас приоритетными вопросами являются международное право, международные права человека, гуманитарное право женщины, мир и безопасность. Считаю, что можно работать вместе над этими вопросами», — заключила Линде.

И ни слова: ни про Карабах, ни про азербайджанский сasus belli, ни про войну, ни про её последствия, тем более о намерениях ОБСЕ в справедливом разрешении послевоенных проблем. А зря! Ведь межнациональный конфликт между армянами Карабаха и Азербайджаном не разрешен. Он приобрел более глубокий и злопамятный характер. Со стороны Азербайджана армянофобия ничуть не приостановлена, наоборот приобретает просто шквальный характер. Ильхам Алиев принимает в ней самое непосредственное участие, вместе с супругой и первым вице-президентом страны лично демонстрируя себя в антиармянских фотосессиях.

Более того, глава ОБСЕ и бровью не повела, любезно приняла азербайджанскую политическую подтасовку. Ильхам Алиев же, видя, что удачно «втюрил» эту ложь главе ОБСЕ, фактически навязал через неё свой стереотип оценки Азербайджано-Карабахского войны 2020 года всему ОБСЕ — самому главному европейскому гаранту мира и безопасности. А что, разве не так? Анн Линде же не ответила на этот выпад, на фактически официальный обман Ильхама Алиева и дискредитацию 26-летней деятельности ОБСЕ по Карабахскому конфликту. А сколько конкретных вопросов имеется к Ильхаму Алиеву за сasus belli и итоги второй Азербайджано-Карабахской войны, которые, по меньшей мере, должны рассматриваться в Гаагском трибунале. Иначе, зачем нам тогда резолюции ООН, работа и решения Минской группы ОБСЕ, на которые президент Азербайджана, по-русски говоря, наплевал и растоптал?..

30 сентября 2020 года Совет Безопасности ООН на своём заседании, посвящённом войне в Нагорном Карабахе, тоже не назвал виновного в начале боевых действий, не дал оценки в применении запрещенных видов оружия, а конкретно фосфорных бомб, против мирного населения, участия в боях исламских боевиков. СБ ООН лишь призвал прекратить войну и вернуться к переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ. На деле это дало Азербайджану, как и Турции, возможность лживо трактовать войну как агрессию Армении против Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тут же стал поучать ООН о том, что резолюции ее Совета Безопасности должны выполняться немедленно, иногда даже в течение нескольких часов после принятия, а четыре резолюции, принятые по нагорно-карабахскому конфликту 20 лет назад, теперь остаются на бумаге.

Разве ОБСЕ, ООН и другие акторы разрешения карабахского межнационального конфликта имеют право пройти мимо факта сasus belli Ильхама Алиева, особенно имея в виду ответственность Азербайджана — и не только за военное вероломство, разрушение миропорядка на Южном Кавказе? Вопросов в связи с нарушением только Устава ООН предостаточно: в первую очередь в связи с применением в ходе войны запрещённых видов оружия против мирного населения. Почему ему не предъявлен спрос за вовлечение на своей стороне 2 000 боевиков исламских отрядов из Сирии и других стран? (см. «Кто ответит за трагедию Нагорного Карабаха?»).

И что же получается? Если гаранты международной, региональной и межгосударственной безопасности молчат о причинах и итогах Азербайджано-Карабахской войны — 2020, то выходит, что они прежде всего признают/закрепляют азербайджанский повод сasus belli как возможный для реализации международного права, чтобы в одностороннем порядке попирать международные нормы и договорённости, применять военную агрессию по принципу: кто, когда и против кого захочет.

В этой связи напрашивается ещё один закономерный вопрос: а что же до сих пор молчат наши межгосударственные формирования постсоветского образования: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС? Или их уставы не предусматривают соответствующих параграфов? Разве они созданы только для того, чтобы лидеры входящих в них стран, периодически коллективно восхищались вкусом московского мороженого, да для безотказного и безразмерного пользования российскими кредитами? Очень похоже, что Россия сама выращивает и охотно поддерживает их меркантилизм и русофобию. Здесь явная недоработка и болезнь нашего МИД, а проще сказать, налицо отсутствие системной, целенаправленной работы и сплошные неудачи. Многие из этих стран мы просто потеряли, а оставшиеся все дальше от готовности и решительности к добровольному экономическому, политическому и военному партнёрству, так как Москва не показывает, «кто здесь хозяин и кому надо подчиниться». Ярчайшим примером здесь может быть названа статья председателя партии «Национальное единение» Армении, преданного друга России, блистательного политолога и постоянного автора ИА REGNUM Арташеса Гегамяна «Почему лидеры стран-членов ОДКБ в ответ на выпад Байдена воды в рот набрали».

Нельзя российскому государственному и военно-политическому руководству не отдавать себе отчёта в том, что азербайджанский прецедент сasus belli в принципе не приемлем никем и никогда, тем более в условиях современной растущей напряжённости, вызовов и военных угроз вокруг нашей страны. Молчание со стороны Российской Федерации об истинных оценках Азербайджано-Карабахской войны, по мнению многих политологов, прямо скажем, безответственно опасно и держит российское общество в определённом напряжении, так как может давать повод к тиражированию сasus belli в межгосударственных отношениях, взорвав миропорядок в нашем ближайшем окружении. И не только для разрешения известных замороженных межнациональных конфликтов постсоветского периода, но и — возникновения очагов Третьей мировой войны против Российской Федерации со стороны агрессивного евроатлантического блока.