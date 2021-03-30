Отрадное, Ленинградская область, , 17:27 — REGNUM Крен траулера «Скорпион», завалившегося набок у причальной стенки завода «Пелла» в Ленинградской области, удалось стабилизировать, затопление судну не грозит. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

ЧП на заводе «Пелла» в Ленобласти (цитата группы в «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте") Vk.com/spb_today

По предварительной информации, ЧП на строящемся судне произошло днем 30 марта из-за перегруза. На борту находились люди, но, как отметили в МЧС, по предварительной информации, все они смогли покинуть траулер самостоятельно.

«Крен стабилизирован, судно не продолжает погружаться. В настоящий момент на месте проводятся поисково-спасательные работы», — уточнил собеседник агентства.

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