Крен судна на заводе «Пелла» в Ленобласти удалось стабилизировать
Отрадное, Ленинградская область, 30 марта, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Крен траулера «Скорпион», завалившегося набок у причальной стенки завода «Пелла» в Ленинградской области, удалось стабилизировать, затопление судну не грозит. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По предварительной информации, ЧП на строящемся судне произошло днем 30 марта из-за перегруза. На борту находились люди, но, как отметили в МЧС, по предварительной информации, все они смогли покинуть траулер самостоятельно.
«Крен стабилизирован, судно не продолжает погружаться. В настоящий момент на месте проводятся поисково-спасательные работы», — уточнил собеседник агентства.
Производственные возможности АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» позволяют одновременно строить не менее восьми морских судов ежегодно, длиной от 50 м до 100 м, осадкой до 6 м, в том числе арктического класса. Номенклатура продукции ОАО «Пелла» на период до 2025 года включает в себя рыбопромысловые суда, морские суда технического и исследовательского флота.