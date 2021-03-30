Ново-Огарево, Московская область, , 17:24 — REGNUM Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко планирует посетить село Чемодановка, где в июне 2019 года произошел массовый этнический конфликт. Об этом руководитель региона сообщил на заседании совета по межнациональным отношениям, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По словам Мельниченко, в настоящее время межконфессиональная, межэтническая ситуация в Пензенской области оценивается как спокойная, конфликтов не происходит.

«Одновременно мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации в Чемодановке, вы, наверное, помните», — отметил врио главы области и добавил, что планирует в ближайшее время посетить село и проверить, как реализуется «дорожная карта» социально-экономического развития населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН.

По данному факту расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В полицию доставили более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. Представитель суда отмечал, что все арестованные — цыганской национальности.

Приезжавший вскоре после конфликта в село бывший губернатор Иван Белозерцев на встрече с жителями говорил, что обстановку дестабилизируют подготовленные Западом и США люди. Такие граждане есть в каждом регионе, уверенно заявлял Белозерцев.