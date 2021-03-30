Техас, , 19:45 — REGNUM Очередной прототип межпланетного марсианского космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался при посадке в ходе проводимых 30 марта испытаний на полигоне в деревне Бока-Чика (штат Техас, США). Трансляция испытаний велась на сайте компании.

Отмечается, что взрыв прототипа произошёл во время захода на посадку, при касании площадки рядом со стартовым столом. Он мог быть вызван тем, что погода была туманной и не удалось выполнить вертикальную ориентацию прототипа.

Целью испытаний было поднять ракету на высоту около 10 км, после чего совершить плавную управляемую посадку в вертикальном положении на полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, глава SpaceX Илон Маск планирует использовать корабли Starship для доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты и Марс. Для запуска планируется использовать ракету-носитель Super Heavy.