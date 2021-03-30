Москва, 30 марта, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Война в Донбассе и ситуация с российским блогером Алексеем Навальным станут темами переговоров России, Германии и Франции на высочайшем уровне, сообщил 30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Он пояснил, что главы Германии и Франции зададут те вопросы, которые посчитают нужным. Формат переговоров ещё не определён: возможно, это будет видеоконференция.

Предполагается обсудить тему Навального: президент РФ Владимир Путин даст на этот счёт информацию собеседникам. Будет обсуждаться и тема войны в Донбассе.

Песков «Вряд ли можно отказать в праве лидерам трёх стран обменяться мнениями по эскалации напряжённости на Юго-Востоке Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 марта, стало известно, что Путин проведёт переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.