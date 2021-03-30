Ханты-Мансийск, , 17:21 — REGNUM Летом школьники из Югры смогут выезжать на отдых в оздоровительные лагеря и санатории в другие регионы России. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила 30 марта на заседании оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Также глава региона отметила, что для сохранения здоровья и обеспечения безопасности детей выпускные в детских садах пройдут без привлечения лиц из других организаций и без присутствия родителей.

Кроме того, Наталья Комарова напомнила жителям Югры о необходимости соблюдения масочного режима, независимо от того, поставили они прививку или нет, ведь маска защищает ещё и от сезонной острой респираторной инфекции.