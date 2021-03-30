Москва, 30 марта, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Данные Генеральной прокуратуры РФ о росте коррупционных преступлений в России говорят о повышении эффективности работы правоохранительных органов, сообщил 30 марта корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр коллегии адвокатов «Спицын Пивоваров и партнеры», адвокат Денис Спицын.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Он прокомментировал информацию Генпрокуратуры, по которой количество коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%.

«Здесь стоит отметить, что не обязателен как таковой рост взяточничества, скорее всего речь идет о повышении эффективности работы правоохранительных органов по выявлению подобных преступлений. Рост профессионализма вследствие отработки навыков раскрытия коррупционных преступлений, современные информационные технологии делают свое дело: все больше коррупционных преступлений раскрывается и уголовные дела доводятся до суда», — сказал он.

В то же время, по мнению эксперта, не стоит забывать о том, что экономический кризис ударил по материальному благосостоянию населения России, и чиновничество, а также другие категории лиц, которые могут стать фигурантами дел о получении взяток, не являются исключением: с помощью взяток они могут стремиться поправить пошатнувшееся финансовое положение, сохранить прежний уровень потребления.

«Что касается мер борьбы с коррупцией, то они в настоящее время и так довольно жестки. Министры и губернаторы получают реальные сроки лишения свободы по восемь-десять лет, поэтому говорить о чрезмерной мягкости закона не следует. В первую очередь, стоит задумываться о совершенствовании методов профилактики подобных преступлений, но здесь и заключается главная проблема: существующие стандарты потребления, уровень правовой культуры общества становятся благодатной почвой для распространения преступлений коррупционного характера. Однако высокая раскрываемость — залог того, что часть потенциальных взяточников все же задумается и откажется от реализации преступных замыслов, испугавшись большой вероятности уголовного преследования за свои деяния», — полагает Спицын.