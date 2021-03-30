Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Работу в сфере адаптации мигрантов обсудили члены консультативного совета по делам национальностей в Екатеринбурге. Заседание провёл вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Он напомнил, что на Среднем Урале успешно реализуется Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации, цель которой — укрепить общероссийское гражданское самосознание, оказать помощь в этнокультурном развитии народов России, гармонизация межнациональных отношений. Этой теме в регионе уделяется приоритетное внимание.

Председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев подчеркнул, что слаженная работа правительства региона, национальных организаций и правоохранительных органов, а также оперативное реагирование позволяет не допускать межнациональных конфликтов на территории Свердловской области.

Директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков отметил, что год назад в период острой ситуации по COVID-19 появились новые проблемы, которые потребовали принятия решения от органов государственной власти.

«В наиболее тяжелом положении оказались иностранные граждане, потерявшие работу, которые не смогли выехать на Родину в связи с временным закрытием границ. Проблема решалась сообща во взаимодействии с общественными и религиозными организациями», — рассказал Антон Третьяков.

Сегодня мигранты продолжают получать информационную, правовую и социальную поддержку. Больше всего их интересуют вопросы, связанные с трудоустройством, получением образования, медицинской помощи, социальной поддержки. Правовая поддержка, как правило, касается соблюдения трудовых прав и оформления миграционных документов.