Варшава, , 17:16 — REGNUM В Польше могут продлить жесткий локдаун. В настоящее время текущие ограничения действуют там до 9 апреля. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время пресс-конференции.

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«С учетом высокого числа ежесуточных заражений коронавирусной инфекцией мы рассматриваем вариант, что все текущие ограничения могут быть продлены и после 9 апреля. Пока не видно никаких улучшений эпидемической ситуации, а третья волна наносит еще более сильные удары, чем первые две», — заявил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта по 9 апреля в Польше ужесточены социальные ограничения: в республике закрыты все парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли.

Ранее в Польше был введен ряд иных ограничений: перевод всех школ в республике на дистанционное обучение, закрытие отелей, магазинов в торговых центрах (за исключением продуктовых), закрытие мест проведения досуга — кино, театров, музеев, а также всех бассейнов и иных спортивных объектов. Режим данных ограничений также остается в силе до 9 апреля.